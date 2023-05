Koning Boudewijnstadion krijgt binnenkort zelfde supersnelle piste als Stade de France in Parijs

De atletiekpiste momenteel wordt aangelegd in het Koning Boudewijnstadion in Brussel wordt er eentje van het allerlaatste model van het merk Mondo. Het wordt dezelfde ‘State of the art’-piste als bij het WK in Boedapest in augustus en de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Dat heeft Wilfried Meert, voorzitter van de Memorial Van Damme, woensdag aan Belga bevestigd.