Sport en spel kleuren schoolfeest van basisschool Het Kozijntje in Kozen

Het werd een bijzondere zondag voor veel mama’s in Kozen. Want uitgerekend op Moederdag werden ze verwacht voor een schoolfeest van basisschool Het Kozijntje. Maar ook voor hen was het daar een beetje feest, want de kinderen hadden allemaal gezorgd voor een kleine attentie voor de mama’s. Iedereen gelukkig, en dat past ook bij het jaarthema ‘Geluksvogels‘ van de school. “Onze kinderen hebben allemaal geleerd dat gezond leven iedereen gelukkig maakt. Daarom gingen we op een sportieve manier aan de slag om er een echt sportfeest van te maken. De kinderen werden verdeeld in vier teams, elk met een eigen kleur. Ze namen het in verschillende sportieve uitdagingen tegen elkaar op. En zelfs enkele ouders speelden maar al te graag een spelletje mee. Uiteindelijk gingen de leerlingen van de gele ploeg als winnaars naar huis. Na de estafettespelen werd de sportieve lijn nog doorgetrokken. In en rond de school kwamen verschillende sportverenigingen een initiatie geven. Veel tevreden gezichten, ik denk dat we mogen spreken van een geslaagd schoolfeest. Bedankt aan iedereen die erbij was, en zeker ook aan al wie heeft geholpen bij de organisatie” zo zegt directrice Ine Boonen van Het Kozijntje. len