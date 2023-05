CANNES

Bijna was Johnny Depp gecanceld, maar nu is hij helemaal terug. Johnny werd op de Cannes-première van ‘Jeanne du Barry’ ontvangen als de koning die hij speelt, en was er zichtbaar door ontroerd. Onze filmjournalist Chris Craps maakt de rentree van Depp vanop de eerste rij mee: “Zelfs als hij straks geen commerciële ster is, zal hem dat weinig kunnen schelen.”