Model geschokt als ze ontdekt wie haar grootste fan op OnlyFans is: “Als je het over familietrauma’s wilt hebben...”

De Australische Taila Maddison maakte een tweetal maanden geleden een profiel aan op OnlyFans. Vanaf het begin had ze er meteen ook een grote fan bij, waarvoor ze vaak speciale verzoekjes deed. Maar twee maanden later deed ze een gruwelijke ontdekking: haar ‘fan’ stond in haar persoonlijke contactenlijst. “Ik werd helemaal gek toen ik probeerde uitvogelen wie die persoon was”, vertelde ze. “Uiteindelijk kon het tot zes personen terugbrengen. En één daarvan was mijn stiefvader.”