Officieel: Joris Kayembe versterkt Genkse defensie

KRC Genk heeft met Joris Kayembe een nieuwe verdediger in de rangen. De 28-jarige komt over van Charleroi. De club stelt de transfer voor met volgend persbericht.

De kogel is door de kerk. Joris Kayembe komt de Genkse achterhoede versterken. Hij tekent een contract voor drie seizoenen met een optie voor een extra jaar. Kayembe was de afgelopen seizoenen, met 116 caps, uitgegroeid tot een sterkhouder op de linksachter bij Sporting Charleroi. De 28-jarige Belg met Congolese roots kwam dit seizoen in 30 wedstrijden in actie voor de Carolo’s en was daarin goed voor 1 goal en 1 assist.

Linksachter is de enige positie die dit seizoen niet dubbel was ingevuld in de kern van Wouter Vrancken. Komend seizoen dienen zich opnieuw heel wat wedstrijden aan, zowel in de eigen competitie als op het Europese toneel. De tweevoudige Belgische international vormt in de breedte dan ook de ideale versterking voor onze achterhoede. In de eerste plaats moet hij de concurrentie aangaan met Arteaga op de linksachter, maar ook links centraal achteraan vormt hij een extra troef voor onze coach.

“Joris staat al een tijdje op onze verlanglijst. Hij is als extra linksvoetige het ontbrekende puzzelstukje in onze achterhoede. Joris is de verpersoonlijking van onze voetbalfilosofie met aantrekkelijk en aanvallend voetbal dat we doorheen heel de club uitdragen. Ik hoop dat hij zich onder de vleugels van Wouter verder kan ontwikkelen als spelers en zich helemaal zal kunnen uitleven in onze attractieve speelstijl”, klinkt het tevreden bij Head of Football Dimitri de Condé.

“Ik ben heel tevreden om de komende seizoenen voor deze mooie club te spelen. Ik wil aan de top spelen. KRC Genk is daarvoor de ideale club. De aanvallende speelstijl spreekt me enorm aan. Ik herinner me van tijdens de wedstrijden hier vooral de vlammen achter de goal wanneer Genk een doelpunt maakt. Ik kijk ernaar uit om ze zelf mee te doen branden wanneer we volgend seizoen de netten doen trillen”, aldus onze nieuwe aanwinst.