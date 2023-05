Gevelbrandje aan gebouw van De Watergroep in As

As

Woensdag rond 17 uur is er een brandmelding gekomen vanuit de Vlasroot in As. De stuk houten gevelbekleding van het gebouw van De Watergroep had er vuur gevat. De brand was snel geblust. Omdat er in de buurt een spot hing, gaat men uit van een elektrisch defect. De schade aan de buitenkant van het gebouw bleef beperkt. Binnen is er geen schade. mm