En dat na geweldige rally’s: Novak Djokovic zal zichzelf niet opvolgen in Rome na verlies tegen Deen Holger Rune

Titelverdediger Novak Djokovic heeft zich op het Masters 1.000 in Rome (7.705.780 euro) niet bij de laatste vier kunnen scharen. In de kwartfinales moest de 35-jarige Serviër woensdag met 6-2, 4-6 en 6-2 de duimen leggen voor de jonge Deen Holger Rune (ATP 7).

In de halve finales wacht de 20-jarige Rune de winnaar van het duel tussen de Noor Casper Ruud (ATP 4) en de Argentijn Francisco Cerundolo (ATP 31).

Maandag is Djokovic zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijt aan de Spanjaard Carlos Alcaraz. Zelfs als hij het toernooi van Rome een zevende keer had gewonnen, zou dat het geval zijn.

Alcaraz verloor maandag weliswaar verrassend in de zestiende finales van de Hongaarse qualifier Fabian Marozsan (ATP 135), maar had geen punten te verdedigen in de Italiaanse hoofdstad.

Enkele rally’s uit de partij van Rune en Djokovic:

