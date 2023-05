Aron Berger duikt na onfortuinlijk CD&V-avontuur op in ‘Shalom allemaal’ ... als muizenvanger

Opvallend tafereel in het tv-programma ‘Shalom Allemaal!’ waar je als kijker een inkijk krijgt in het leven van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen. Tulli, de Engelsman die naar Antwerpen verhuisde, heeft een muis gezien en die moet zo snel mogelijk weg, want ongedierte is niet koosjer. Hij schakelt daarvoor Aron Berger in, die een tijd geleden voor even CD&V-kandidaat was.

Aron Berger is een chassidische Jood die zich tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen kandidaat stelde voor CD&V in Antwerpen. Berger wilde naar eigen zeggen via de politiek werken aan de problemen die de Joodse gemeenschap heeft. “Dat gaat over zaken zoals onderwijs, ritueel slachten of kinderbijslag”, vertelde hij toen in een interview met onze zusterkrant Gazet van Antwerpen.

Hij trok zich uiteindelijk terug nadat er ophef was ontstaan omdat hij weigerde een vrouw de hand te schudden. Hij zei daar toen over dat het in zijn gemeenschap zo is aangeleerd, als een vorm van respect. Of toch, dat is wat hij vertelde in de interviews. Een half uur voor hij zijn kandidatuur introk, maakte Gazet van Antwerpen bekend dat Berger recent schuldig was bevonden aan diefstal. Hij had 28.500 euro gestolen van een oude zieke man die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn testament.

Hij noemde zijn ontslag een gemiste kans voor de Joodse gemeenschap en de Antwerpenaren. “We hadden de gelegenheid om de orthodoxe gemeenschap, die er al decennia is in Antwerpen, die in het DNA van de stad zit, mee in het politieke leven te laten stappen. Voor iets heel stom heb ik dan mijn ontslag moeten aanbieden, voor iets dat niets met politiek te maken heeft.”

Na het CD&V-debacle verdween hij uit de media, maar vijf jaar later duikt hij dus opnieuw op in het programma Shalom Allemaal.

