Duitse ambassadeur in Turkije ontboden na huiszoekingen bij journalisten

Turkije heeft de ambassadeur van Duitsland om uitleg gevraagd na huiszoekingen bij twee Turkse journalisten in Frankfurt. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt in een persbericht.

“De onrechtvaardige aanhouding van twee vertegenwoordigers van de afdeling in Frankfurt van de krant Sabah is een daad om de Turkse pers te intimideren en lastig te vallen”, zei de Turkse minister. De woordvoerder van het lokale Duitse parket ontkent dat de journalisten van de overheidsgezinde krant zijn gearresteerd. De huiszoekingen zijn volgens het parket “uitgevoerd in verband met de gevaarlijke verspreiding van persoonsgegevens”. Tijdens het politieoptreden werden opslagmedia en ander bewijsmateriaal in beslag genomen.

De Turkse krant heeft woensdag zelf gezegd dat de journalisten werden aangehouden na een klacht tegen hen door twee leden van de beweging van moslimprediker Fethullah Gülen. Ankara beschuldigt Gülen van de mislukte staatsgreep in 2016.

Het incident volgt drie dagen na de Turkse president- en parlementsverkiezingen. Huidig president Recep Tayyip Erdogan slaagde er toen net niet in een absolute meerderheid te halen en neemt het op 28 mei in de tweede ronde op tegen oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu.