Pascal Ackermann schiet na millimetersprint raak in de Giro, Cavendish en Milan komen net te kort

De elfde rit in deze Giro vol drama is alweer eentje met een zwarte rand geworden. Acht renners, waaronder vier van Soudal – Quick-Step, haalden de start niet. Deels door Covid, deels door ziekte. Daar bovenop kwam op meer dan zestig kilometer van de finish alweer een nare val. Tao Geoghegan Hart, het nummer drie in het algemeen klassement, verliet de Giro in de ambulance met het vermoeden van een beenbreuk. De ritzege in Tortona ging heel nipt naar de Duitser Pascal Ackermann. Voor de Duitser van Team UAE Emirates is het zijn eerste zege van het seizoen.

Roze trui: Geraint Thomas

Paarse trui: Jonathan Milan

Blauwe trui: Davide Bais

Witte trui: Joao Almeida

Hoe kwam de zege tot stand?

Op de klassieke wijze. Laurenz Rex (Intermarché – Circus – Wanty) was de eerste aanvaller van dag. Het nummer negen uit Parijs – Roubaix kreeg even verder het gezelschap van vijf medevluchters: Champion, Sevilla, Magli, Konychev en Stojnic. De voorsprong van het zestal liep op tot maximum vier minuten.

De ploegen van de sprinters lieten geen ruimte voor twijfel. Zij wilden deze voorlopig laatste kans op een massaspurt niet laten liggen. Movistar voor Gaviria, Trek-Segafredo voor Pedersen en Astana voor Cavendish hielden het tempo strak. Alpecin-Deceuninck keek passief toe, temeer daar Kaden Groves niet zijn beste dag leek te hebben.

Dat hadden ook de mannen van Michael Matthews gezien. Jayco-AlUla trok vol door op de Passo della Castagnola, een klimmetje van vierde categorie. Groves ging overboord, Cavendish en Milan evenzeer maar zij konden terugkeren. Het werd dus een massaspurt in de straten van Tortona. Daarin kwam het tot een razend spannende ontknoping met een nipte zege voor Pascal Ackermann die het haalde voor Jonathan Milan, Mark Cavendish en de Deense favoriet Mads Pedersen.

Wat deden de favorieten?

Helaas werd er weer gevallen en weer niet zonder gevolgen. In een flauwe maar natte afdaling ging Alessandro Covi in een flauwe bocht onderuit. De val gebeurde vooraan in het peloton en daar zitten de kopmannen. Roze trui Geraint Thomas viel bovenop Covi maar ook Primoz Roglic ging onderuit. Het nummer één en twee uit het algemeen klassement konden verder, het nummer drie uit diezelfde rangschikking niet. Tao Geoghegan Hart ging eveneens onderuit en het werd meteen duidelijk dat hij niet meer verder kon. De Brit van Ineos – Grenadiers, nummer drie uit het algemeen klassement op vijf seconden van ploegmaat Thomas, werd in de ambulance gedragen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat er een favoriet, om welke reden dan ook, uit de Giro moet stappen. Ook Pavel Sivakov, het nummer acht uit de rangschikking, was betrokken bij de val en liep met grote achterstand binnen.

Wat deden de Belgen?

Voor Louis Vervaecke begon de dag alvast in mineur. De meesterknecht van Remco Evenepoel kreeg te horen dat ook hij positief had getest op corona en verliet de wedstrijd. De andere Belg in een hoofdrol was Laurenz Rex. De 23-jarige Oostkantonner was de eerste aanvaller van de dag en werd ook als laatste ingerekend, pas op vijf kilometer van de finish en na tweehonderd kilometer in de aanval was Rex eraan voor de moeite. Dat Intermarché – Circus – Wanty hem recent een nieuw driejarig contract heeft laten tekenen, bewijst dat het team voluit in de schoonbroer van Timothy Dupont gelooft. Arne Maarit van hetzelfde team spurtte in Tortona naar de tiende plaats, goed voor de titel van eerste Belg.

Nog iets dat u moet weten?

Ook de Spanjaard Oscar Rodriguez kwam zwaar ten val. Hij verloor de controle over zijn stuur en vloog vol tegen de muur van een huis. Ook voor de Spanjaard eindigde de Giro in het ziekenhuis.

Uitslag:

1. Pascal Ackermann (Dui)

2. Jonathan Milan (Ita)

3. Mark Cavendish (GBR)

4. Mads Pedersen (Den)

5. Stefano Oldani (Ita)

6. Alberto Bettiol (Ita)

7. Marius Mayrhofer (Dui)

8. Davide Ballerini (Ita)

9. Simone Consonni (Ita)

10. Arne Maarit

Algemeen klassement:

1. Geraint Thomas (GBR)

2. Primoz Roglic (Slo) op 2”

3. Joao Almeida (Por) op 22”

4. Andreas Leknessund (Noo) op 35”

5. Damiano Caruso (Ita) op 1’28”

6. Lennard Kämna (Dui) op 1’52”

7. Eddie Dunbar (Ier) op 2’32”

8. Thymen Arensman (Ned) op 2’32”

9. Laurens De Plus (Bel) op 2’36”

10. Valentin Paret-Peintre (Fra) 2’48”