Jeanneke (100) maakt twee keer per week een wandeling… voor een crème brûlée

“Noem mij maar Jeanneke van het kasteel, want dat zeggen ze hier in Hogevijf ook allemaal”, lacht Jeanne Duchateau. De Tongerse viert dinsdag haar 100ste verjaardag in het woonzorgcentrum in Hasselt. Dansen hield haar heel haar leven jong, net als een goeie crème brûlée.

Jeanneke werd als oudste van vier kinderen geboren in het gezin van landmeter Lambert Duchateau in Tongeren. Tot haar 16de ging ze naar school bij de Picpussen, daarna trok ze naar Luik. Daar volgde ze een opleiding tot verpleegster en werkte ze zeven maanden in het ziekenhuis. “Het was goed betaald, maar ik mocht maar om de twee weken naar huis”, vertelt Jeanneke. “Daarom ben ik toch terug naar Tongeren getrokken.”

Van Tongeren ging het naar Stokkem. “Mijn eerste man Kees was schrijnwerker, maar hij runde in Stokkem ook een café. Daar stond ik achter de toog”, vertelt Jeanneke. “Hij is op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. In de oorlog hebben de Duitsers hem doodgeschoten. Dat was natuurlijk een harde klap. Maar ik heb het geluk opnieuw gevonden, in het café nog wel. Cupido heeft daar een flinke pijl afgeschoten naar mij en Lambert, een van de obers.”

Dansen

Toen het café de deuren sloot, verhuisden Jeanneke en Lambert naar Runkst. “Ook Lambert moest ik helaas snel afgeven”, zucht Jeanneke. “Op een goeie dag vroeg hij om een glas melk. Toen ik terugkwam uit de keuken, zat hij dood in de zetel. Maar het leven gaat verder. Dat betekende verder werken als poetsvrouw en genieten van het leven, iets wat ik altijd wel gedaan heb. Dansen was mijn langste leven. Samen met een vriendin ging ik elke week dansen in Antwerpen. En met mijn allerbeste buur Paul ging ik jarenlang elke zondag naar dancing Astrid in Zelem.”

Acht jaar geleden belandde Jeanneke in WZC Hogevijf in Hasselt. Daar krijgt ze bijna dagelijks bezoek van buurman Paul en haar vroegere buurvrouw Roos. “Zij doen echt alles voor mij. Ik ben zo dankbaar dat ik hen heb”, zegt Jeanneke. “Ik heb hier vlakbij het rusthuis een huis gekocht dat ik aan het verbouwen ben en daar gaan we twee keer per week een kijkje nemen”, vertelt Paul. “Jeanneke heeft daar een vast ritueel: ze eet er altijd twee crèmes brûlées.” “En als we terug in het rusthuis komen, eet ze er bijna altijd nog één”, lacht Roos.