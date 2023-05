Reprise NYC: een (w)aardige reminder aan Moby’s fijne oeuvre

Reprise NYC, eveneens uitgebracht op het prestigieuze, ietwat stijve klassieke label Deutsche Grammophon, presenteert orkestrale herwerkingen van een dozijn songs die Moby rond de millenniumwissel een onwaarschijnlijke sterrenstatus hebben bezorgd. Leest dat als inspiratieloze en gemakzuchtige recyclage? Leen toch maar eens een oor aan In My Heart, dat Gregory Porter naar nieuwe horizonten zingt. Of naar Margo Timmins (Cowboy Junkies), die met Damien Jurado de Neil Young-klassieker Helpless opfrist. Voor meer verrassende gaststemmen klopt Moby aan bij onder anderen Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls), Ricky Wilson (Kaiser Chiefs), Mylène Farmer, Lady Blackbird en Dougy Mandagi (The Temper Trap). Door strijkers, blazers en nu en dan een vrouwenkoor met dikke lagen synths te schragen, loert bombast al eens om de hoek. Het maakt van Reprise NYC een allerminst essentiële maar gewoon (w)aardige reminder aan Moby’s fijne oeuvre.(gj)

‘Resound NYC’, Moby, nu te beluisteren.