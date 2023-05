Kampse dj en zangeres Anouk Matton (31): “Ik ben zeker geen engeltje. Dimi is de makkelijkste van ons twee”

In een wereld die steeds minder gelooft, zijn de moderne iconen … bekende Vlamingen. We portretteerden vijf van hen als moderne heiligen. Tegelijk vroegen we hen diep te graven naar hun heiligste, maar ook meest duivelse kanten. Anouk Matton uit Leopoldsburg, vrouw van dj Dimitri Vegas, kijkt in eigen boezem: “Ik heb genoeg zelfkennis om te weten dat Dimi in onze relatie de makkelijkste is van ons twee.”