Politie controleert groepje jongeren in Lanklaar na klacht: geen enkele overtreding vastgesteld

Dilsen-Stokkem

Vanuit de Vrietselstraat in Lanklaar is dinsdag even voor 19 uur bij de politie een melding binnengekomen dat er veel jongeren zonder helm met hun scooter aan het rijden waren.

Een politiepatrouille ging ter plaatse om de jongeren te controleren. Alles bleek in orde te zijn en iedereen reageerde vriendelijk. mm