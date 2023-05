Beloftevolle Fransman Grégoire boekt als eerstejaarsprof knappe zege in tweede etappe van Vierdaagse van Duinkerke

Romain Grégoire (20) heeft de tweede rit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De eerstejaarsprof van Groupama-FDJ klopte mannen als Ethan Vernon, Benoît Cosnefroy en Peter Sagan op een hellende aankomst in Laon. Greg Van Avermaet bolde op z’n 38e verjaardag als negende over de finish.

In het algemeen klassement neemt de 28-jarige Fransman Samuel Leroux, die onderweg enkele bonificatieseconden sprokkelde, de roze trui over van de Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma). Donderdag mag hij in het stadscentrum van Saint Quentin een tijdrit van 15,9 kilometer aanvatten met één seconde voorsprong op Kooij en Grégoire.

Vrijwel onmiddellijk na de start kregen Tuur De Dens, Ceriel Desal, Pier-André Côté, Logan Currie, Samuel Leroux en Damien Girard een vrijgeleide van het peloton. Het zestal boekte een maximale voorsprong van 4:30. Onderweg pakte Dens alle punten voor het bergklassement om zo de bollentrui over te nemen van zijn teamgenoot Alex Colman.

Met nog 55 kilometer voor de boeg voerden Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma het tempo op in het peloton, in de hoop zo waaiers te trekken. Het manoeuvre zorgde ervoor dat de voorgift van de zes vroege vluchters meteen onder de twee minuten zakte. Dens liet zich uitzakken en werd op 43 kilometer opgeraapt. Plots verdween de nervositeit in het peloton en dikte de voorsprong van de vluchters opnieuw aan tot meer dan een minuut.

Voorin bleven ze op 20 kilometer van de eindmeet op de Rampe d’Ardon met vier over, na het afhaken van Damien Girard. In de aanloop naar de slotklim zette ook Samuel Leroux zich recht en spatte het peloton in verschillende delen uiteen. In de sprint bergop kwam Grégoire van ver opzetten. Hij remonteerde iedereen en haalde het afgescheiden.