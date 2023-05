Nog nooit zoveel solisten op podium Zomeropera: Alden Biesen pakt uit met Puccini

Voor het eerst sinds 2019 – corona, weetjewel – kiest Zomeropera Alden Biesen weer voor een volledige opera. De keuze viel op Gianni Schicci van Puccini, een verhaal over een erfeniskwestie in een Italiaanse familie. “Opera gaat over het leven zoals het is”, zegt de Griekse hoofdrolspeler én regisseur Damon Nestor Ploumis (57).

“Voor mij behoort Alden Biesen tot de top tien van Europese erfgoedlocaties. Bovendien heb je hier een familiegevoel dat in de grote huizen ontbreekt. Ik heb deze dubbele opdracht dan ook met veel plezier aangenomen”, zegt Damon Nestor Ploumis, een basso buffo – een vrolijke bas – met een internationaal curriculum. Hij is ook de stichter en algemeen directeur van Lyric Opera Studio Weimar, een van de grootste opleidingsstudio’s van Duitsland. De Zomeropera is voor hem niet nieuw. In 2010 speelde hij mee in Il Barbiere di Siviglia, in 2019 in L’Italiana in Algeri. Dit jaar later kruipt hij in de huid van Gianni Schicci.

De protagonist is een buurman van Buoso Donati, die na zijn dood zijn hele vermogen overlaat aan een kloosterorde. Twee keer raden: de familie is daar allerminst mee opgezet. Omdat zijn overlijden nog niet werd bekendgemaakt, neemt Gianni Schicci zijn plaats in. Bij de notaris dicteert hij een ander testament om zijn dochter Lauretta de bruidsschat te geven die ze nodig heeft om te kunnen trouwen met Buoso’s neef Rinuccio. Miserie, miserie, miserie!

Preludium

De volledige opera bestaat uit slechts één bedrijf en duurt een uur en vijf minuten. “Daarom hebben we er een soort preludium van een halfuur aan toegevoegd”, verduidelijkt artistiek directeur Piet Vansichen. “Daarin komen de solisten als een soort reisgezelschap op in kleding van de jaren vijftig. Op het podium staat een gigantische reiskoffer, waarin … Nee, ik ga het niet verklappen. (lacht) Ik kan wel zeggen dat de acteurs een renaissance-outfit aantrekken. Tijdens dat Vorspiel kom je te weten wie wie is en worden enkele aria’s gezongen.”

Een daarvan is O mio babbino caro, onder meer bekend van de films A Room with a View en Mr. Bean’s Holiday. “Het grote publiek kent Puccini vooral van La Bohème, Tosca en Madama Butterfly. Zijn opera’s zijn zwaarmoedig met veel drama. Gianni Schicci is zijn enige komedie, maar muzikaal staat die op hetzelfde niveau”, zegt Vansichen. “We hebben een grote inspanning gedaan om er een topversie van te maken. Er staan dertien solisten op het podium, het grootste aantal in de geschiedenis van de Zomeropera.”

“Dat is niet evident in een periode waarin de meeste operahuizen kampen met dalende toeschouwersaantallen. Corona is in onze sector nog niet verteerd, maar gelukkig loopt de verkoop bij ons goed. In 2021 en 2022 waren we door de pandemie genoodzaakt om een kleinere productie te programmeren. Die gedwongen keuze pakte prima uit. Casa Ricordi en Villa Lehár waren – een beetje oneerbiedig gezegd – een hitlijst van bekende aria’s. We kregen daar veel positieve reacties op. Ik denk dat we daar nu de vruchten van plukken.”

Zomeropera 26/5-23/6, telkens 20.30 uur – tickets 48 euro – reserveren: www.zomeropera.be

Kinderopera Zure Buren 16/6 en 17/6 – Slotconcert 24/6