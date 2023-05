Genktrainer Wouter Vrancken moest woensdagmiddag de trainingsweek starten zonder Tolu Arokodare. De targetspits bleef ziek thuis. Arokodare had vooral last van keelpijn, Vrancken hoopt dat hij donderdag of ten laatste vrijdag de training kan hervatten. Een honderdtal supporters kreeg een pittige training te zien van bijna twee uur, na afloop maakten de speler en staf ook uitgebreid tijd voor handtekeningen en foto’s.

Samatta en Cuesta gaan in duel — © Dick Demey