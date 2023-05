In het spoor van Stallone: Jennifer Lopez speelt Rambo in ‘The Mother’

Jennifer Lopez speelt in The Mother een voormalige sluipschutter die, omdat ze het doelwit werd van twee wapenhandelaars, haar kind afstond voor adoptie. Jaren later zijn de schurken het tienermeisje op het spoor en moet J.Lo uitrukken om haar te beschermen. Uiteraard komen de moedergevoelens van de keiharde vrouw aan de oppervlakte sudderen. Niki Caro blikt het geheel heel verzorgd en in een eighties-stijl in, maar het formulescript is niet meer van deze tijd en Lopez acteert niet: ze speelt haar supersterimago naar het voorbeeld van Schwarzy en Sly. (cc)

The Mother kan je bekijken op Netflix.