Politieke spelletjes (die naar meer smaken) met Keri Russell in ‘The Diplomat’ op Netflix

Zo’n twintig jaar geleden was The West Wing hét voorbeeld van een intelligente politieke soap. Met het verwante The Diplomat probeert men het genre nieuw leven in te blazen. En dat lukt grandioos.

Kate Wyler (Keri Russell) wordt onverwacht gebombardeerd tot Amerikaanse ambassadeur in het VK. Zelf weet ze nog niet dat de president haar als zijn kandidaat voor het vicepresidentschap beschouwt. Tijdens haar eerste dag in London moet ze er meteen invliegen. Iran heeft een Engelse kruiser beschoten. De Britse premier (een geweldige Rory Kinnear) laat duidelijk blijken dat hij zo snel mogelijk vergelding wil. Kate, die over informatie beschikt dat Iran misschien niet betrokken is, hoopt de lont uit het kruitvat te halen.

Het knappe aan The Diplomat zijn niet alleen de uitstekende dialogen van showrunner en The West Wing-scenariste Deborah Cahn, de sterke vertolking van Keri Russell en de geloofwaardige verhaallijnen, maar vooral de originele dynamiek tussen Kate en haar man Hal (Rufus Sewell). Zo’n relatie heb je zelden gezien op het scherm. Het koppel denkt al lang aan scheiden, maar ze vullen elkaar aan. Hal ziet zichzelf als de ‘loodgieter’ van Kate, maar dan doet hij weer iets dat not done is – bijvoorbeeld hoogst dubieuze omwegen maken om zeer delicate diplomatieke contacten mogelijk te maken. Dat helpt Kate vooruit, maar anderzijds voelt ze zich gemanipuleerd en hoopt ze dat hij zo snel mogelijk vertrekt. The Diplomat smaakt naar meer, zeker wanneer seizoen één eindigt met een ijzersterke cliffhanger. (cc)

