Prins Harry en Meghan betrokken bij “bijna catastrofale auto-achtervolging” met paparazzi

Het incident vond plaats nadat Meghan en Harry dinsdag een prijsuitreiking in New York hadden bijgewoond.

“Deze meedogenloze achtervolging, die meer dan twee uur duurde, resulteerde in meerdere bijna-botsingen met andere bestuurders op de weg, voetgangers en twee agenten van de NYPD (New York Police Department)”, zei de woordvoerder van Harry in een verklaring aldus Reuters.

Het incident doet meteen denken aan de achtervolging die prinses Diana, de moeder van Harry, in Parijs het leven kostte. Diana overleed in augustus 1997 in een tunnel bij de Pont de l’Alma toen ze zelf ook achtervolgd werd door paparazzi.

Stalker

Harry en Meghan zouden eerder deze week ook al problemen hebben gehad met een stalker. Er zou een man gearresteerd zijn vlakbij hun huis, meldt TMZ.

Een vertegenwoordiger van de Santa Barbara County Sheriff’s Office vertelde dat ze maandagochtend, rond 2 uur, een telefoontje kregen van beveiligingsmedewerkers van Harry en Meghan’s Montecito mansion in verband met een man die in de buurt van het pand stond.

Het zou gaan om een zeker Kevin Garcia Valdovinos, een 29-jarige man. De politie hield de man aan voor stalking. Valdovinos werd later vrijgelaten op een borgsom van 2500 dollar.

Het is onduidelijk of Harry en Meghan thuis waren op het moment van het incident, maar het is niet de eerste keer dat een indringer in of bij hun huis is gearresteerd.