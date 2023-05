Waarom ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ zonder twijfel game van het jaar wordt

Vijf jaar nadat Nintendo met Breath of the Wild de klassieke gamereeks The Legend of Zelda naar een nieuw, ongezien hoogtepunt tilde, heeft de Japanse spelsmidse zich opnieuw overtroffen. Sequel Tears of the Kingdom is verbluffend op alle fronten. Een absoluut meesterwerk.

Het verhaal van Tears of the Kingdom begint wanneer de twee protagonisten uit de reeks - Link en prinses Zelda - diep afdalen onder het kasteel van Hyrule. Zonder veel details te willen prijsgeven, komt het er op neer dat ze gescheiden raken van elkaar en dat het wederom Links taak is om de prinses te redden. Door een aardverschuivende gebeurtenis wordt de spelwereld die je kende uit de vorige game ingrijpend veranderd. Ruïnes zweven plots door de lucht en landschappen zijn onherkenbaar vervormd. Dat verticale aspect van de spelwereld vertaalt zich ook naar vernieuwende gameplay en manieren om je te verplaatsen.

Link in een zelfgekunsteld voertuig, gemaakt van wat hij onderweg allemaal vindt. — © RR

Bricoleren

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bulkt van de innovatieve gameplay. De vele speltechnieken worden meticuleus uitgelegd tijdens een reusachtig tutoriallevel dat zich afspeelt op een zwevend eiland in de lucht. Dat de makers er de tijd voor nemen is geen overbodige luxe. Ze introduceren namelijk vier grote nieuwigheden die deze game vrij uniek maken. Zo is het mogelijk om zelf maffe wapens te creëren. Koppel bijvoorbeeld een zwaard aan een zware kei en je maakt een krachtig slagwapen. Of rust een pijl uit met het oog van een monster zodat het zijn doelwit beter zoekt.

Daarnaast kan je ook voorwerpen met elkaar verbinden en zo de meest uiteenlopende voer-, vaar- en vliegtuigen ontwerpen. Dat McGyveriaans denken komt ook van pas om bepaalde puzzels op te lossen. In het begin is het niet altijd gemakkelijk, maar als je deze bricoleerfunctie onder de knie hebt, gaan alle remmen los. De mogelijkheden zijn maar beperkt tot waar je fantasie reikt. De game nodigt de speler ook uit om creatief te zijn en je wordt dan ook rijkelijk beloond met voldoening.

Meesterschap

Combineer dat nog met de optie om bepaalde bewegingen in tijd terug te draaien en de optie om door plafonds te duiken naar hoger gelegen platformen en je voelt je als Link werkelijk bovenaards.

Nintendo heeft met Tears of the Kingdom zijn meesterschap opnieuw bewezen. Niet alleen in het smeden van een voortreffelijk avonturengame, maar ook door het gebruik van sferische muziek en de bijzonder artistieke grafische stijl (nog een tikkeltje mooier dan in Breath of the Wild) die deze game werkelijk als gegoten zit. Die tranen uit de titel, dat zijn er vooral van intens gamersgeluk. Niet twijfelen, zet je sociale leven drie weken on hold en spelen maar.

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ is verkrijgbaar voor Nintendo Switch.