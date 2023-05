Billie Leyers en vriend Jasper Maekelberg brengen samen eerste single uit

Zij een singer-songwriter, hij producer en de frontman van ‘Faces on TV’. En vanaf nu vormen Billie Leyers en Jasper Maekelberg ook de gloednieuwe band ‘OYESONO’, een kind van de coronapandemie. Want hun muzikale avontuur begon halverwege de lockdown in een krappe, Antwerpse slaapkamer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Tijdens de lockdown werkten we allebei aan onze eigen muziek”, staat te lezen op hun sociale media. “Maar op een dag werd 1 + 1 uiteindelijk drie. We hadden elkaar in het verleden wel al geïnspireerd maar deze keer was het anders. We zaten in de kleine studio in onze slaapkamer en we hadden geen plan, er was geen druk, er was eigenlijk niets.”

En toen kwam er een gezamenlijke single. “Na een tijdje realiseerden we ons dat we per ongeluk aan een gezamenlijk album aan het werken waren. Het album werd de imaginaire soundtrack van onze levens na de coronapandemie.”

Het duo benadrukt ook meteen dat ‘Feel it coming’ hun eerste, maar niet hun laatste single is. “Er zullen er nog meer volgen en we zijn blij dat we dit met jullie kunnen delen. Het lied staat voor alles wat we in coronatijd terugwilden: vrijheid,geen grenzen meer en zweterige, drukke bars.”

‘Feel it coming’ van OYESONO is vanaf woensdag beschikbaar en werd in eigen beheer uitgebracht.