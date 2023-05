230 Lommelse kinderen vragen bestuurders om trager te rijden in hun straat

Zo’n 230 kinderen uit Lommel vragen bestuurders om traag te rijden in hun straat. Dat doen ze met hun zelf geschilderde Graag Traag-borden. Daarop prijken onder meer auto’s, slakken en Captain America.

Ook deze zomer zullen de Lommelse straten weer opgefleurd worden met Graag Traag-borden. Daarmee vragen de kinderen tijdens de maanden juni, juli en augustus om het rijgedrag aan te passen aan de spelende kinderen.

Zo’n 230 kinderen van 6 tot en met 12 jaar schilderen dit jaar zelf hun Graag Traag-bord. Een aantal onder hen deed dat het voorbije weekend al in het Huis van de Jeugd. De andere borden worden afgehaald om thuis te beschilderen. Vele kinderen doen dit al jaren op rij en weten al wat ze op hun bord gaan schilderen. Anderen moeten ter plekke nog wat inspiratie op doen. Maar kleurrijk, dat worden de borden allemaal.

Captain America

Sep (12) kwam zaterdag zijn Graag Traag-bord schilderen. “Auto’s rijden vaak veel te snel in de straten, ook al mogen ze dat niet”, zegt Sep. “Ik heb op mijn bord een auto geschilderd. Ik hoop dat de autobestuurders er op letten en trager willen rijden voor ons. ” Finne (9) schilderde een slak. “Auto’s zouden beter niet te snel rijden”, vindt zij. “Bij ons in de straat mogen ze maar 50 km/uur rijden, maar daar houden ze zich niet altijd aan.” Nick (11) schilderde het embleem van Captain America. “Dat is mijn favoriete superheld van Marvel”, zegt hij. “Als de auto’s te snel rijden, komt Captain America orde op zaken stellen.” (nma)

© nma

© nma

© nma