Zeehond die stukje van staart verloor door vislijn zwemt opnieuw in de zee: “Wonde is heel goed genezen”

Momenteel vertoeven er nog drie zeehondjes in het opvangcentrum van Sea Life, dat drukke maanden achter de rug heeft. Zeehondje Friday liet haar soortgenootjes achter. Woensdag om 15.30 uur was het zover: onder grote belangstelling werd de grijze zeehond ter hoogte van de O’Neill Beachclub vrijgelaten. En of ze er zin in had: met een spurtje ging het meteen naar de zee. Naar schatting is ze nu ongeveer zes maanden oud. Ze weegt nu 36 kilo, meer dan het dubbele dan toen ze gevonden werd. (lees verder onder de foto)

De belangstelling voor de vrijlating van Friday was groot. — © jve

Diepe wonden

“We vingen haar op sinds 16 februari”, vertelt Delphine Dobbels van Sea Life. Toen werd ze gevonden in Wenduine, en dat in erbarmelijke toestand. “Ze woog amper 15,2 kg toen we haar opgevangen hebben”, zegt Dobbels. Maar nog erger: het dier had toen enkele serieuze verwondingen. “Ze werd aangetroffen met enkele wonden onder haar mond en een diepe snee aan haar staart”, zegt Dobbels. “Vermoedelijk werd die wonde aan haar staart veroorzaakt door een vislijn. Daar moet ze in verstrengeld zijn geraakt”, zegt ze.

Het kostte Friday zelfs een stukje van haar staart, al zal haar dat niet hinderen tijdens haar tweede leven. “De dierenarts heeft een klein stukje moeten amputeren. Die wonde is heel goed genezen”, klinkt het.