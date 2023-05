Judo-federatie geeft scheidsrechtersfout toe: Teddy Riner had elfde wereldtitel niet mogen winnen

Teddy Riner had zijn elfde wereldtitel in het judo bij de zwaargewichten niet mogen winnen. In het finaleduel beging de scheidsrechter een cruciale fout waarbij de tegenstander van Riner, de Rus Inal Tasoev, onterecht het beslissende punt niet toegekend kreeg. De Internationale Judo Federatie (IJF) kwam woensdag met een verklaring waarin het haar excuses aanbood.

De fout in kwestie vond plaats in de golden score, de verlenging na de reguliere speeltijd, waarbij de eerste die scoort wint. Indien de fout niet zou zijn begaan, was de wereldtitel voor Tasoev geweest.

“In de finale van de +100 kg tussen Teddy Riner en Inal Tasoev, was er een actie waarbij noch de scheidsrechter op de mat, noch de IJF Scheidsrechterscommissie een punt toekende”, legt de IJF uit. “Een aanval van Teddy Riner werd geblokkeerd en gecounterd door Inal Tasoev. De scheidsrechter besliste om Tasoev geen extra punt toe te kennen en liet de strijd voortgaan.”

Na de wedstrijd kwamen de organisatie, rekening houdend met de huidige scheidsrechtersregels en de mening van diverse judo-experten, tot de conclusie dat de tegenaanval van Tasoev wel degelijk had moeten toegekend worden.

“De IJF Arbitragecommissie verontschuldigt zich ten zeerste voor haar beslissing en deelt mee dat dit soort acties in de toekomst altijd zullen worden meegeteld, in overeenstemming met de geldende regels”, benadrukt de IJF.

Tasoev leek op weg naar de overwinning nadat hij Riner op de grond had gekregen. De Franse judolegende vocht echter terug en won uiteindelijk met waza-ari. Het was voor de 34-jarige Riner zijn eerste wereldtitel in zes jaar en de elfde in zijn carrière.