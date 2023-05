In Limburg was vorig jaar 51,7 procent van alle geboortes een jongen, 48,3 procent een meisje. — © BELGAIMAGE

Hasselt

Er werden in 2022 7.627 kinderen geboren in Limburg, een daling met 1,6 procent tegenover een jaar eerder. In heel Vlaanderen is het geboortecijfer gedaald met 4,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien.