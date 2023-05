Drama bij Ineos in de Giro: roze trui Geraint Thomas komt met bijna hele ploeg ten val in afdaling, nummer drie Tao Geoghegan Hart afgevoerd

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar in de afdaling van de Colla di Boasi tijdens de elfde etappe in de Giro liep het in het peloton grandioos mis voor quasi de hele ploeg van Ineos-Grenadiers. Nummer drie in het algemene klassement Tao Geoghegan Hart was er het zwaarste aan toe en is intussen al afgevoerd op een brancard. Hij verlaat als favoriet de Ronde van Italië, een serieuze domper voor zowel de koers als Ineos.

In de afdaling van de Colla di Boasi, een col van derde categorie, gingen een tiental renners tamelijk vooraan in het peloton tegen de grond. Daarbij hoofdrolspelers Geraint Thomas in zijn roze trui, diens ploegmaat Tao Geoghegan Hart én Primoz Roglic. Thomas en de Sloveen van Jumbo-Visma konden snel weer verder, maar ex-winnaar Tao Geoghegan Hart was er namens Ineos het ergste aan toe en bleef op het asfalt liggen.

De Brit werd even later met een draagberrie in een ambulance gezet. Ook zijn Ronde van Italië zit erop. Een aderlating.

