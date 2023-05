Beringenaar met kapmes ranselt moeder af en dreigt agenten neer te schieten

De man kon al geruime tijd niet meer samen met zijn moeder door een deur. Op 7 mei 2020 kwam het tot een zoveelste confrontatie waarbij hij de vrouw duwde. Zijn moeder viel en hield er meerdere blauwe plekken aan over. De veertiger kreeg daarop een tijdelijk huis- en contactverbod opgelegd. Het maakte weinig indruk op hem. Een week later stond hij opnieuw voor haar deuren. Omdat de vrouw hem niet binnenliet, keilde de betichte een ruit in. Het slachtoffer kon nog net de politie verwittigen. Dit werkte als een rode lap op een stier. De veertiger dreigde de agenten neer te schieten en hun dienstvoertuigen te laten ontploffen. Uiteindelijk wisten de inspecteurs hem met pepperspray te overmeesteren. Het resulteerde in een tijdelijk gedwongen opname. Ook nu bleef het gewenste effect uit.

Kapmes

Op 8 december 2020 pakte de politie hem op nadat hij met een kapmes over de Koolmijnlaan in Beringen. Meerdere onderzoeken toonden aan dat de Beringen sukkelt met waanstoornissen van het paranoïde type. Daarnaast functioneert hij op zwak intellectueel niveau zonder dat er sprake is van zwakzinnigheid. Zowel tijdens het onderzoek als op het moment van de feiten leed hij aan een geestesstoornis. Bovendien bleek de man vanuit psychiatrisch oogpunt over onvoldoende capaciteiten te beschikken om verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op te nemen. Tot slot bracht het onderzoek aan het licht dat het gevaar bestaat dat beklaagde opnieuw feiten zal plegen. Bijgevolg kon de rechtbank niets anders doen dan zijn internering te bevelen. Het kapmes is verbeurd verklaard. De gerechtskosten zijn voor rekening van de veroordeelde en bedragen 3.250 euro.