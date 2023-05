Patrick Lefevere maakt een einde aan alle speculaties: “Nee, Remco Evenepoel gaat niet naar de Tour de France”

Na zijn noodgedwongen, vroege exit uit de Giro rees de vraag of Remco Evenepoel zich zou gaan wagen aan de Tour de France van begin juli. Patrick Lefevere, ploegbaas van Soudal-Quick-Step, vertelde eerder al dat hij Evenepoel “nog niet meteen in de Tour ziet”. Al werd er nog geen officiële knoop doorgehakt.

Maar woensdagmorgen bij de start in Camaiore klonk het toch helemaal anders. Lefevere, die vier van zijn mannen zag uitvallen door corona, bevestigde het nieuws nu toch aan de Franstalige omroep. “Nee, Remco gaat niet naar de Tour”, klonk het. “Dat zou ook niet heel slim zijn. Het is belangrijk dat hij nu volledig recupereert. We gaan zijn gezondheid nog testen en dan bekijken hoe hij zijn planning kan verderzetten. Het wereldkampioenschap wielrennen in augustus zal hij wellicht wel willen en kunnen rijden, maar over de Vuelta oordelen is nu nog te vroeg.”