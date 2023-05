VOORBESCHOUWING GIRO 2023. Rit 12 (Bra-Rivoli). Te min voor klassementsrenners, te zwaar voor spurters: wie is de avonturier van dienst?

Etappe 12 brengt het peloton van Bra naar Rivoli over een afstand van 179 kilometer. Een golvende start en een col van tweede categorie in de finale zouden moeten volstaan om de spurters te doen beseffen dat dit geen spek naar hun bek is. Voor de klassementsmannen lijkt het dan weer niet lastig genoeg. En dus ligt de weg vrij voor de avonturiers.

Kort:

Start: om 12u30

Aankomst: omstreeks 17u15

Afstand: 179 kilometer

Parcours:

Daags voor de eerste echte bergrit met aankomst in Crans-Montana mag dit gerust als een overgangsetappe beschouwd worden. De aanhef en de finale zijn te lastig voor de spurters om aanspraak te kunnen maken op de ritzege. In de eerste zeventig kilometer gaat het voortdurend op en af. Ideaal terrein dus voor een groepje vluchters om zich te vormen. Nadien volgt een vlakke passage doorheen de Po-vallei alvorens finishplaats Rivoli een eerste keer te passeren. Rivoli is een voorstad van Turijn en min of meer de poort naar de Alpen. Van die Alpen wordt een eerste keer geproefd in de finale met de beklimming van de Colle Braida, tien kilometer klimmen waarvan het tweede deel aan meer dan acht procent gemiddeld. En dat moet volstaan om de kopgroep uit elkaar te kletsen. Wat volgt is een snelle afdaling, nog een klein knikje en daarna twaalf kilometer vlak naar Rivoli. Wie op de top van de Colle Braida solo rijdt, kan het uitzingen tot aan de finish.

Onze sterren:

Veel zal afhangen van wie de start haalt. Corona werpt immers een wel heel donkere schaduw over het Giro-peloton. Het zal alleszins een sterk renner zijn die corona en het slechte weer heeft overleefd en tegelijk geen klassementsambities heeft. Ben Healy is zo’n renner, hij zal het zeker proberen. Davide Bais zal zijn bergtrui kleur willen geven en zal ook proberen om mee te geraken in de goede vlucht. En ook renners als Ilan Van Wilder hebben niets te verliezen en toch de capaciteit om op dit parcours uit te blinken. Maar misschien is Jay Vine wel de man. Voor een algemeen klassement lijkt hij uitgeteld maar in de Vuelta van vorig jaar bewees hij dat hij bergetappes kan winnen. Ziehier onze prognose!

***

Jay Vine

**

Ben Healy, Simone Velasco

*

Lorenzo Fortunata, Davide Bais, Warren Barguil

Dit zijn de sleutelmomenten:

We hebben het er al over gehad: de Colle Braida zal voor de beslissing zorgen. Het eerste sleutelmoment wordt gevormd door de eerste zeventig kilometer van het parcours maar dat is slechts de eerste schifting. De beslissende schifting zal op de Colle Braida volgen. De vluchtgroep zal bestaan uit renners die hellingen overleven en renners die cols overleven. De Braida is zo’n col. En dan zal de meest frisse klimmer uit de vluchtgroep het halen.

Wat u nog moet weten:

Weinig! Finishplaats Rivoli krijgt voor het eerst de Giro op bezoek. Milaan-Turijn wil al wel eens in Rivoli finishen. Dat is dan meestal zonder het uitje richting de bergen. Zo won Mark Cavendish in 2022 in Rivoli. De kans dat hij die stunt overdoet, is eerder klein.

Sportief is Fabio Basile de belangrijkste inwoner van Rivoli. De Italiaan werd in 2016 in Rio olympisch kampioen in de klasse -66 kilogram.