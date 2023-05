Sint-Truiden

Het Kerkfabriek is ontgoocheld omwille van de dragqueenshow die woensdagavond plaatsvindt in de Minderbroederkerk. “Ongepast is dit gebouw met achthonderd jaar geschiedenis”, klinkt het. Schepen Dauw benadrukt dat een show van liefde en samenhorigheid wel gepast is in de kerk.