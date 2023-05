Bestelwagen belandt op middenberm bij ongeval op E34 in Oelegem: bestuurder lichtgewond

Bij een ernstig ogend ongeval op de E34 in Oelegem (Ranst) is woensdag een bestuurder lichtgewond geraakt. De bestelwagen van het slachtoffer belandde na een aanrijding bovenop de betonnen middenberm op de snelweg richting Antwerpen. Het verkeer moet er over de pechstrook.

Het ongeval gebeurde rond 12.45u ter hoogte van Oelegem. “Twee voertuigen kwamen met elkaar in botsing op de E34 in de richting van Antwerpen”, zegt woordvoerder Sandra Eyschen van de federale politie. De bestuurder van een van de bestelwagens verloor door de impact de controle over het stuur en belandde bovenop de betonnen middenberm.

De brandweer kwam ter plaatse om het slachtoffer uit de wagen te bevrijden. “De bestuurder raakte lichtgewond en is overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Eyschen. Door het ongeval is er een moeilijke doorgang op de E34. Het verkeer moet er passeren over de invoegstrook en de pechstrook. Er staat een file vanaf Zoersel.

Ook elders in de regio Antwerpen staan woensdagmiddag trouwens lange files. Dat heeft volgens het Verkeerscentrum wellicht te maken met de uittocht voor het hemelvaartweekend. Er zijn ook heel wat Nederlandse en Duitse bestuurders gesignaleerd - ook in die landen is het donderdag een feestdag.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM