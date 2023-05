Banken volop op zoek naar diverse profielen

Commerciële profielen zoals beleggingsadviseur, private banker of relatiebeheerder zijn klassiek gegeerd in de financiële sector, maar het gaat vandaag breder dan dat. “Er is in de sector veel vraag naar een breed scala aan profielen”, stelt Wien De Geyter, secretary general bij Febelfin.

“Van audit, private banking, asset management, IT & data, risk & compliance experts, verkoop en financiële experts tot juristen, marketingcommunicatie en cyber security”, somt ze op. "Allemaal functies waarvoor het uitdagend is om geschikte kandidaten te vinden.”

Interesse in een job in de financiële sector? Bekijk het huidige vacatureaanbod!

Wie wordt gezocht?

Ervaring blijkt niet altijd nodig. “De vraag geldt zowel voor young graduates als profielen met een ruime ervaring”, stelt ze. Ook de opleiding is divers. “De sector heeft medewerkers nodig met een denk- en redeneerniveau van minimaal een bachelor en vaak een master. Financiële instellingen bieden aanvullende interne opleidingen die specifiek zijn voor de functie die moet worden vervuld.”

Belangrijk is ook de opkomende digitalisering en de impact ervan op jobs in de sector. “Voor alle functies is er behoefte aan data managers”, stelt ze. “Voor onze banken zijn digitale vaardigheden trouwens een belangrijke competentie bij alle medewerkers. Er is gelukkig een breed opleidingsaanbod zowel binnen de bank als op het niveau van de sector om aan die competenties te sleutelen.”

“Banken blijven investeren in hun medewerkers. Want laat één ding duidelijk zijn: aan uitdagingen geen gebrek in onze sector”, klinkt het. "De bankensector hoort bij de beste sectoren om in te werken en is dus volop op zoek naar enthousiaste medewerkers.”

Bron: Jobat.be