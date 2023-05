Lichamen van negen onderkoelde migranten aangetroffen in Tunesië

Verspreid over enkele dagen, werden de lichamen gevonden in het bergachtige gebied bij Haïdra, in het Westen van het land. Volgens de autoriteiten van Kasserine werd een onderzoek gestart en een autopsie gevraagd.

“Op basis van de eerste gegevens, zijn de negen migranten overleden aan de koude, dorst en uitputting”, zegt het Tunesisch Forum voor Economische en Sociale Rechten (FTDES), dat de migratiestromen opvolgt, in een persbericht.

De FTDES vraagt om “een humanitair opvang- en verwijzingssysteem aan de Algerijns-Tunesische grens om de verstrekking van humanitaire basisdiensten te waarborgen” op “dodelijke migratieroutes”. De regio ziet al langer een toestroom van migranten uit sub-Sahara-Afrika die er de grens willen oversteken. Velen hopen daarna vanaf de kust naar Europa te trekken.

Tussen januari en april is het aantal mensen dat de oversteek richting Europa maakte in het centrum van de Middellandse Zee, met bijna 300 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het Europese grensagentschap Frontex gaat het intussen om zo’n 42.200 migranten die de kust hebben bereikt.