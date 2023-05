WHO waarschuwt voor hartziekte bij pasgeboren baby’s na virusbesmettingen in Verenigd Koninkrijk

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept op tot extra waakzaamheid voor myocarditis bij pasgeboren baby’s. In Wales en Zuidwest-Engeland kostte die potentieel dodelijke ontsteking van de hartspier aan twee baby’s het leven. Aan de basis van de ziekte ligt een besmetting met een enterovirus, maar voorlopig is er geen reden tot ongerustheid in ons land.

Tussen juni 2022 en maart 2023 werd bij vijftien pasgeboren baby’s in Wales en Zuidwest-Engeland – allen minder dan één maand oud – een bloedvergiftiging of sepsis vastgesteld. Zo’n ernstige infectie kan de organen – en dus ook het hart – beschadigen en is potentieel levensbedreigend. Bij negen van hen lag een besmetting met een zogeheten coxsackie B-virus aan de basis van de bloedvergiftiging. Van de negen stierven er twee aan een door het virus veroorzaakte ontsteking van de hartspier.

Coxsackie B-virussen behoren tot de groep van enterovirussen en zijn zeer wijdverspreid. Doorgaans zijn ze ongevaarlijk, maar bij pasgeboren baby’s, van wie het immuunsysteem nog niet zo sterk is, is het risico op een ernstige infectie groter. “Af en toe kunnen ze inderdaad iets gevaarlijks veroorzaken, zoals myocarditis”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

“Een lokale uitbraak komt weleens voor, maar is toch zeldzaam. Een exacte verklaring zal nog onderzocht moeten worden”, vult viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano aan. “Met haar waarschuwing wil de WHO de alertheid verhogen en iedereen sensibiliseren. Ook in België zullen we extra alert zijn, al heb ik geen meldingen gekregen van myocarditis of uitbraken van het coxsackievirus in ons land.”