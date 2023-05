Woensdagmiddag al “uitzonderlijk druk” op Vlaamse wegen: Verkeerscentrum waarschuwt voor werven tijdens Hemelvaartsweekend

Het Hemelvaartsweekend is voor veel mensen een gedroomde aanleiding om een uitstapje te maken. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt mensen echter om “niet zomaar in de auto te stappen”, maar om goed te bekijken welke route ze op weg naar hun vakantiebestemming of op de weg terug kunnen nemen, want door een aantal wegenwerken belooft het her en der aanschuiven te worden.

In een normale week is de avondspits vooral op vrijdag een urenlange miserie die eigenlijk rond de middag al begint, maar omdat veel mensen ditmaal een brugdag nemen op vrijdag, is die piek verschoven naar woensdag. “We zien dat de spits vandaag inderdaad eigenlijk al begonnen is, net zoals op een typische vrijdag”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “We zagen in onze flitsbarometer nog een relatief rustige ochtendspits, maar om 12 uur zaten we al ver boven het normale. Omstreeks 13 uur stond er al 120 kilometer file, dat is uitzonderlijk druk.”

Volgens Bruyninckx gaat het om een typische vakantie-uittocht, die wijst op een lange avondspits. “Vooral rond Antwerpen is het zeer druk, met verkeer dat vanuit het noorden en vanop de E313 langs de Antwerpse ring naar het westen wil. Dat is typisch recreatief verkeer – ik zie op onze camera’s dan ook bijzonder veel caravans en mobilhomes met Nederlandse en Duitse nummerplaten. (lacht)”

© ROBIN UTRECHT

Wegenwerken

Het Agentschap Wegen en Verkeer grijpt het verkeersluwe Hemelvaartsweekend bovendien aan om enkele werken uit te voeren die her en der ook de komende dagen voor extra hinder kunnen zorgen. Zorgenkind wordt vermoedelijk vooral de werf op de E313 in Wommelgem, waar het verkeer van woensdagavond 20 uur tot maandagochtend 5 uur in beide richtingen slechts over twee versmalde rijstroken kan. “Dat is altijd al een druk punt, maar nu moeten bestuurders er nog meer dan gewoonlijk rekening houden met files.

Een tweede werf is die in de Kennedytunnel, die van donderdagochtend (21 uur) tot zondagochtend (8 uur) volledig afgesloten zal worden voor verkeer in de richting van Nederland. Dat kan voor alle duidelijkheid ook niet door de andere tunnelkoker, maar zal moeten rondrijden langs de (tolvrije) Liefkenshoektunnel of de Waaslandtunnel.

Er gewerkt ook gewerkt aan het knooppunt in Lummen: daar is de verbindingslus op de E313 vanuit Antwerpen naar de E314 richting Nederland afgesloten van woensdagavond 23 uur tot maandagochtend 5 uur.

© Peter Hilz

Bestaande werven

Bovendien zijn er ook de langer lopende wegenwerken die ook voor de nodige extra hinder zullen zorgen. Zo wordt er gewerkt op de E40 in Erpe-Mere, op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde voor verkeer dat vanop de E17 vanuit Antwerpen de E40 richting Oostende op wil, en op de E34 in Assenede.

“We hebben de afgelopen dagen en weken in al onze communicatie gehamerd op het bestaan van die werven”, zegt Bruyninckx. “De vraag is in hoeverre de mensen die boodschap gehoord hebben en er gevolg aan geven: dat zal bepalen hoe ernstig de verkeershinder de komende dagen wordt.”

© Peter Hilz

Terugtocht

Ook zondagavond wordt het mogelijk druk, met meer dan het gewoonlijke aantal kustgangers dat weer richting binnenland rijdt. “Wanneer de drukte begint, is moeilijk te voorspellen”, zegt Bruyninckx. “Dat hangt af van de spreiding, van eventuele incidenten, maar vooral van het weer. Als dat prachtig is, zal dat iets later zijn.”

De Kennedytunnel zal weliswaar zondagochtend alweer open zijn in de richting van Nederland, maar mensen die naar het oosten van het land moeten, wordt toch gevraagd om via Brussel te rijden. “Door die werken in Wommelgem, die zondagavond nog niet afgerond zullen zijn”, aldus Bruyninckx.

De goede raad van ome Peter klinkt dan ook: “Stap niet zomaar in je wagen: je bent in dit verlengd weekend met prachtig weer niet alleen op de weg. Informeer je op voorhand over je route en mogelijke wegenwerken.”