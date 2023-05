Poetsvrouw steelt 1.000 euro cash geld van klant: “Hij wilde met haar douchen”

Op 15 november 2021 belde de bewoner van een huis in Alken naar de politie omdat hij zijn poetsvrouw op heterdaad betrapt had tijdens de diefstal van 1.000 euro cash geld uit een enveloppe in de dressoir in de woonkamer. De man had naar eigen zeggen al langer het gevoel dat zijn huishoudhulp geldsommen ontvreemde en plaatste een camera. Uiteindelijk verklaarde de man dat hij de eerstvolgende keer dat de poetsvrouw langskwam al op de camerabeelden zag hoe ze de lade opentrok en een bundeltje geld wegstak. Hij zou haar er meteen me geconfronteerd hebben, waarna de vrouw tien briefjes van honderd euro uit een latex handschoen haalde en hem overhandigde.

De Tongerse procureur volgt het verhaal van de burgerlijke partij en eist een celstraf van drie maanden en een geldboete van 800 euro.

Douchen

De poetsvrouw zelf komt met een heel ander verhaal en zegt dat het nooit de bedoeling was om het geld daadwerkelijk mee te nemen. “Mijn cliënt nam haar poetsspullen, ging naar boven en wilde in de badkamer beginnen schoonmaken toen de man in ontbloot bovenlijf binnenkwam. Hij zei dat hij wilde douchen, en het liefst samen met haar”, klonk het bij de raadsman van de huishoudhulp. “Mijn cliënt is naar beneden gelopen. De man achtervolgde haar en nam haar spullen, zoals sleutels, haar telefoon en portefeuille uit haar handtas. Vervolgens is mijn cliënte dan naar de woonkamer gegaan om het geld uit de dressoir te nemen. Ze wilde hem ermee chanteren om haar spullen terug te geven.”

Volgens de advocaat is er dus geen sprake van een misdrijf, omdat het niet uit eigen wil was, maar omdat haar cliënte geen andere uitweg meer zag. “Ze deed het uit zelfverdediging, ook al wist ze dat er camera’s hingen.” Voor de vrouw wordt de vrijspraak gevraagd.

Vonnis volgt op 7 juni.