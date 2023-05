COLUMN. Oekraïens oorlogsslachtoffer krijgt nieuw leven in Natuurhulpcentrum

Sinds de oorlog in Oekraïne krijgen we steeds meer vragen om wilde dieren op te vangen. Met tal van opvangcentra in heel Europa doen we ons best om zo veel mogelijk oorlogsslachtoffers een nieuw leven te geven.

Afgelopen week kregen we wel een heel droevig verhaal te horen. Een Aziatische zwarte beer had hulp nodig. De kleine dierentuin waar Yampil leefde, werd een jaar geleden bezet door Russische soldaten. Na de bevrijding door Oekraïense troepen werd de gruwel ter plaatse pas echt duidelijk. Yampil was een van de weinige nog levende dieren in de dierentuin. Volgens dorpelingen hadden de Russische soldaten de andere dieren opgegeten of laten verhongeren. Yampil was de enige overblijver van een groep van vijf Aziatische beren.

Wij zijn nu aan het bekijken hoe we dit dier zo snel mogelijk kunnen helpen. Met wat schuiven en aanpassingen in onze dierenverblijven moet het lukken. En met wat hulp van onze sympathisanten moeten we deze reddingsactie ook financieel rond krijgen. We gaan onze nek uitsteken om ook dit dier een beter leven te geven. Ik lig er al een paar nachten van wakker, maar het moet en zal lukken.