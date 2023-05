Dodehoekongeval Felix De Bethunelaan in Kortrijk: fietsster kritiek

Woensdagmiddag rond 12 uur raakte een vrouw levensgevaarlijk gewond bij een dodehoekongeval in de Felix de Bethunelaan in Kortrijk. Het ongeval gebeurde tijdens het spitsuur. Een betonmixer van de firma Declercq kwam uit de Magdalenastraat en wou de Felix de Bethunestraat indraaien. De bestuurder had de fietsster waarschijnlijk niet opgemerkt die op de rotonde reed en hij sleurde haar een tiental meter mee.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de vrouw die er erg aan toe was werd gestabiliseerd. Daarna werd ze door een ambulance meteen naar het AZ Groeninge meegevoerd. De vrouw van de rond de 50 jaar oud was er erg aan toe. Volgens de officier van de HVZ Fluvia werd ze in kritiek toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De Felix de Bethunelaan werd afgesloten voor het verkeer, wat voor behoorlijk wat opstopping zorgde in het spitsverkeer. Dat zal nog even duren, een verkeersdeskundige komt nog ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.

Het ongeval doet vragen rijzen over zwaar verkeer dat rond de middag door de binnenstad

© Bas De Wilde

rijdt, zeker in de Felix deBethunelaan waar rond dat tijdstip de schoolpoorten opengingen. Kortrijk heeft een protocol afgesloten met de aannemers op de vele werven in de binnenstad en volgens dat protocol hoorde betonmixer daar niet te rijden op dat moment. Eén probleem: het gaat om een protocol en deze regels zijn op dit moment niet afdwingbaar.