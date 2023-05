Houthalense Kosovaar slaat zwangere echtgenote meerdere tanden uit: procureur vordert 36 maanden cel

Een 33-jarige Kosovaar, woonachtig in Houthalen, hangt 36 maanden cel boven het hoofd voor intrafamiliaal geweld. Zijn zwangere echtgenote kwam tussen bij een ruzie en kreeg daarbij meerdere rake klappen in de buik en in het aangezicht. “Het was een misverstand”, verdedigde de man zich woensdag in de Hasseltse rechtbank.

De verdachte pleegde de feiten onder invloed van drugs. Na een eerder verblijf in de gevangenis eiste de man op 15 december vorig jaar dat de vrouw hem terug in huis nam. Om zijn eis kracht bij te zetten, riep hij haar te doden als ze niet zou gehoorzamen. Ook greep hij haar stevig vast met meerdere blauwe plekken tot gevolg.

Twee dagen later kookten de potjes helemaal over. De verdachte bedreigde zijn schoonvader met een schaar. Toen zijn 7,5 maanden zwangere vrouw tussenkwam, sloeg hij haar op het gezicht en verloor de vrouw meerdere tanden. Ook kreeg ze stampen in de buik. Het kind zou een maand later gezond en wel ter wereld komen, maar gezien de precaire gezinssituatie werd de baby net zoals haar vijf broers en zussen geplaatst. In januari kwam het nog eens tot een confrontatie en een schending van eerder opgelegde voorwaarden.

“Beter leven”

Momenteel zit de betichte achter de tralies. Hij probeerde zelfs nog zijn echtgenote te overhalen om haar klacht in te trekken. Tevergeefs. “Deze man terroriseert zijn gezin”, was de procureur duidelijk. “Mevrouw wil dat hij geen deel meer uitmaakt van het gezin. Ik vorder 36 maanden cel effectief en 1.600 euro boete.”

De Kosovaar verdedigde zich door te verwijzen naar zijn drugsgebruik en dat het niet had moeten gebeuren. “Een misverstand. Het zijn stommiteiten die uit de hand zijn gelopen. Ik heb veel verloren: mijn thuis, mijn kinderen, mijn gezin en mijn vrijheid. Het spijt me voor alles.” Zijn advocaat Hans Porters vroeg om de nodige mildheid aan de dag te leggen. “Over hem maak ik me geen zorgen, maar wel over de kinderen”, zei het slachtoffer tot slot. “Ik wil graag dat ze een beter leven krijgen. Ik wil ook dat hij niet meer terugkomt. Vertrouwen, doe ik hem niet meer. Nu wil ik mijn baby terug.”

Vonnis op 7 juni.