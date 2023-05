Ontsnap komende winter naar deze paradijselijke bestemming

Je zomervakantie is vast al geboekt, maar dit is ook de ideale periode om na te denken over de wintermaanden. Wil je volgend jaar even ontsnappen aan de sombere Belgische winter die eeuwig lijkt te duren? Dan zijn de Caraïben net wat je zoekt.

Altijd zomer

Van die bestemmingen waar de zon altijd schijnt: heerlijk! Van december tot maart is dan ook een perfecte periode om in te schepen op deze paradijselijke cruise naar de mooiste eilanden van de Caraïben. In België zit iedereen dan binnen met de verwarming aan op het druilweer te mopperen, terwijl jij op het dek geniet van de zeebries in je haren, de zon op je gezicht en de exotische eilanden waar je aanmeert.

Het paradijs

De Caraïben zijn een kleurrijke bestemming, perfect voor levensgenieters. Zuiderse ritmes, rumcocktails, wuivende palmbomen en parelwitte stranden: dit is een vakantie waarbij elke foto op een ansichtkaart past. De reis start in Fort de France, de hoofdstad van het eiland Martinique. Van daaruit bezoek je de mooiste plekjes van de Antillen.

Elk eiland heeft zijn eigen troeven. Op Guadeloupe struin je over levendige marktjes en kan je het indrukwekkende Nationaal Park bezoeken, op Sint Maarten spot je vanaf Maho Beach vliegtuigen die boven je hoofd aan hun landing bezig zijn. Saint Kitss en Nevis staat bekend om zijn kathedralen en tropische regenwoud, en Antigua is geliefd bij zeilers. Natuurliefhebbers komen aan hun trekken in Saint Lucia met haar vulkanische bergen en op Barbados wisselen levendige stadjes en paradijselijke stranden elkaar af.

Grenada is het kruideneiland. Naast de export van nootmuskaat, bananen en cacao kan je hier ook gebouwen uit de koloniale tijd spotten, met Fort George als belangrijkste bezienswaardigheid. In Kingstown ligt dan weer de oudste botanische tuin van het westelijk halfrond, omringd door steile heuvels en een Londense bouwstijl. Op het eiland Dominica heb je zowel prachtige natuur als charmante stadjes, waarvan Roseau de belangrijkste is. En wie wel van een beetje vertier houdt, is op Trinidad en Tobago op de juiste plek. Hier is dé Caraïbische carnavalsstad te vinden, met calypso en de typische socamuziek. Voor ieder wat wils dus op deze bijzondere reis.

Cruise

Luxe, comfort, alle voorzieningen en voldoende vermaak: een cruisevakantie combineert deze voordelen van een all-in resort met de voordelen van een avontuurlijke reis. Zo kom je op korte tijd langs veel bijzondere plaatsen, zonder dat je telkens opnieuw je koffer uit hoeft te pakken. En eenmaal het schip is aangemeerd, heb je alle vrijheid om je tijd zelf in te vullen. Dat is echt zorgeloos genieten van het beste van twee werelden!

Ook aan boord waan je je in het paradijs. De MSC Seaside is een nieuw schip, speciaal gebouwd om te cruisen in warme landen. Het ontwerp is gebaseerd op een strand, met maximale buitenruimte en alle voorzieningen om je in de watten te laten leggen. Het enige wat jij hoeft te doen is genieten.

