Romelu Lukaku staat in de Champions League-finale: deze Belgen gingen hem voor

Een landgenoot gaat dit jaar sowieso aan de haal met de Champions League. Met Romelu Lukaku is de eerste Belgische finalist van dit seizoen gekend, woensdagavond weten we welke Belg zich bij de aanvaller voegt: Kevin De Bruyne of Thibaut Courtois en Eden Hazard. Ze komen in dit lijstje van Belgische voorgangers terecht.

2010 Daniel Van Buyten met Bayern München

Dertien jaar geleden, in 2010, stond Daniel Van Buyten als eerste Belg ooit in de finale van de Champions League. Onze landgenoot speelt in die campagne nagenoeg elke minuut. Ook in de finale staat hij 90 minuten tussen de lijnen voor Bayern, maar onze landgenoot kan niet verhinderen dat Inter twee keer scoort en zo de Champions League wint.

© AFP

In 2012 herhaalt het dat kunstje met Bayern. Dit keer mist Van Buyten alle knock-outwedstrijden door een gebroken middenvoetsbeentje, maar in de finale mag hij een dik halfuur invallen. Opnieuw gaat Bayern echter onderuit, dit keer met penalty’s tegen Chelsea.

Een jaar later blijkt de derde keer de goede keer voor Van Buyten. Opnieuw is hij een belangrijke schakel in het Duitse team, maar in de finale moet hij vrede nemen met een plek op de bank. De voormalige Rode Duivel ziet zijn ploeg dit keer wel winnen, met 1-2 van Dortmund.

2012 Romelu Lukaku met Chelsea

Van Buyten moet in de finale van het kampioenenbal in 2012 dus de zege laten aan Chelsea, waarop dat moment Romelu Lukaku speelt. De aanvaller zit echter zoals de rest van het seizoen in de Champions League niet in de selectie, waardoor de prijs niet als de zijne voelt.

2014 Thibaut Courtois en Toby Alderweireld met Atlético

Een jaar later krijgen we met Thibaut Courtois en Toby Alderweireld twee Belgen in de finale van het kampioenenbal. Zij lijken tot diep in de extra tijd op weg naar een nieuwe Belgische triomf, maar uiteindelijk haalt Real Madrid het toch. Met duidelijke cijfers zelfs. In de 93ste minuut kopt Sergio Ramos de 1-1-gelijkmaker binnen. In de verlengingen wordt het nog 1-4 voor Real. Courtois staat de hele wedstrijd onder de lat bij Atlético, Alderweireld vertolkte een rol als invaller.

© BELGAIMAGE

2015 Thomas Vermaelen met Barcelona

Thomas Vermaelen volgt twee jaar later Van Buyten op als Champions League-winnaar. Vermaelen komt echter geen minuut in actie bij Barcelona in die campagne van het kampioenenbal. Hij zit -vooral door blessures- zelfs maar één keer in de selectie, in de heenwedstrijd van de halve finale. Vanuit de tribune ziet hij in de finale hoe Juventus voor de bijl gaat.

© VI Images / Maurice van Steen

2016 Yannick Carrasco met Atlético

Yannick Carrasco wordt in 2016 de eerste Belg ooit die scoort in de finale van de Beker met de Grote Oren. Hij is dat seizoen een belangrijke schakel voor Atlético. In de groepsfase heeft hij al twee assists, in de finale scoort hij als invaller tegen stadsrivaal Real. Dankzij de 1-1 van de Rode Duivel sleept Atlético verlengingen uit de brand, maar opnieuw toont Real zich het sterkst. Dit keer dankzij strafschoppen.

© AFP

2018 Simon Mignolet met Liverpool

Doelman Loris Karius is de schlemiel van de verloren finale van Liverpool tegen Real Madrid in 2018. Mignolet moet lijdzaam vanop de bank toekijken hoe zijn concurrent tot tweemaal toe de mist in gaat. Onze landgenoot komt dat jaar in de Champions League geen minuut in actie voor Liverpool.

© REUTERS

2019 Vier Belgen in de finale

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen keken met Tottenham het Liverpool van Divock Origi en Simon Mignolet in de ogen. Het is dat laatste duo dat aan het langste eind trekt. Invaller Origi speelt daarin een belangrijke rol door als invaller te scoren. Alderweireld en Vertonghen kunnen als rotsen in de branding achterin bij de Spurs hun landgenoot het scoren niet verhinderen. Mignolet blijft opnieuw een hele finale op de bank bij de Reds.

© REUTERS

© VI Images / Maurice van Steen

2021 Kevin De Bruyne met Manchester City

In 2021 hoopt Kevin De Bruyne zijn eerste Champions League-trofee te winnen, maar onze landgenoot moet tegen Chelsea na een uur het veld verlaten met een gebroken oogkas na een botsing tegen toenmalig Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger. City kijkt op dat moment al tegen een achterstand aan en kan die niet meer ombuigen. KDB ziet een goede campagne -met drie goals en twee assists- zo in mineur eindigen.

© Getty Images

© AP

2022 Thibaut Courtois met Real

Thibaut Courtois kroont zich tot absolute uitblinker in de finale van de Champions League. Hij pakte uit met een recordaantal reddingen en kreeg de trofee van Man van de Match. Ook Eden Hazard zat in de selectie voor de finale tegen Liverpool, hij kwam echter geen minuut in actie en klokt zo af op minder dan 90 speelminuten in de Champions League in het hele seizoen.

© REUTERS

2023 Romelu Lukaku met Inter en…