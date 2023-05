VN vragen 2,7 miljard euro voor hulp in Soedan

Volgens het plan dat woensdag in Genève door het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA) is bekendgemaakt, hebben nu bijna 25 miljoen mensen hulp nodig, meer dan de helft van de bevolking. “Dit is het hoogste aantal ooit in het land”, zei het hoofd van het VN-agentschap in Genève, Ramesh Rajasingham.

OCHA en zijn partners willen 18 miljoen mensen helpen, een derde meer dan verwacht. Sinds half april zijn bijna een miljoen mensen hun huizen ontvlucht, waarvan meer dan 70 procent binnen het land. “Met deze crisis neemt de dreiging van een mogelijke hongersnood toe,” gaf Ramesh Rajasingham toe. Veel huishoudens hebben geen voedsel, geen toegang tot water en geen gezondheidszorg.

Sinds 15 april strijdt de Soedanese krijgsmacht met de paramilitaire groepering Rapid Support Forces. Ruim 700.000 burgers zijn binnen het land op de vlucht geslagen, nog eens 200.000 Soedanezen hebben het land verlaten. Er zouden al meer dan 1.000 burgerdoden gevallen zijn.