Hondje Nala inspireert Jana (22) om eigen bedrijfje uit de grond te stampen

Ze was op zoek naar een mooi naamplaatje voor haar hondje Nala, maar vond niks in haar stijl. En dus stampte de 22-jarige Jana Venken uit Stokkem zelf maar een bedrijfje uit de grond. Met Hangin' Bone maakt ze gepersonaliseerde naamplaatjes voor honden met epoxyhars en gedroogde bloemen.

Dat ze gek is van honden, is wel duidelijk. “Ik ben zelf ook altijd op zoek naar manieren om mijn hond Nala te verwennen en te laten zien hoeveel ik van haar houd”, vertelt de 22-jarige Jana uit Stokkem. “Toen mijn zus en ik op zoek waren naar een nieuw naamplaatje voor onze hond, vonden we er geen naar onze smaak. Daarom besloten we om er zelf eentje te maken. Na veel positieve reacties besloten we om een bedrijfje te starten. Zo werd Hangin’ Bone geboren.”

Met haar bedrijfje maakt Jana naamplaatjes met gedroogde bloemen. Klanten kunnen de naam en de stijl zelf kiezen. “Ze kunnen de kleuren van de bloemen zelf samenstellen”, vertelt Jana, die communicatie studeert aan de hogeschool PXL. “Vervolgens worden de bloemen verwerkt in de epoxyhars. De naamplaatjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten, perfect voor kleine of grote honden, en kunnen aan de halsband of wandelriem gehangen worden.”

Jana’s hondje Nala met een van haar zelfgemaakte naamplaatjes. — © Gerrit Schuermans

Duurzaam

“Naast de gewone naamplaatjes ontwerp ik ook speciale versies voor bepaalde gelegenheden. Zo voorzie ik een zomerspecial met schelpjes, een kerstspecial en een Valentijnspecial. Mijn eigen favoriete ontwerp is de zomerspecial”, vertelt Jana. “Verder werken we altijd nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat het ontwerp perfect past bij de persoonlijkheid van hun hond. Bovendien zijn onze naamplaatjes gemaakt van hoogwaardige materialen die duurzaam en waterbestendig zijn.”

En de verkoop loopt goed. Hangin’ Bone heeft bijna 900 bestellingen ontvangen sinds de lancering van haar bedrijf. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen van onze naamplaatjes houden en hoeveel we hun honden kunnen laten stralen”, aldus Jana. “Wat de toekomst brengt, is nog moeilijk te voorspellen, maar we willen alleszins naamplaatjes blijven maken.”