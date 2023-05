F1 in Imola is afgelast na vijf doden door overstromingen: “Hulpdiensten niet onnodig belasten”

De F1 gaat komend weekend in Imola niet door. De GP is afgelast nadat vijf doden vielen door zware overstromingen in de regio. “We willen de hulpdiensten nog onnodig belasten”, zegt F1-baas Stefano Domenicali, zelf afkomstig van Imola.

Met de afgelasting gaat de Formule 1 in op de oproep van de Italiaanse minister van infrastructuur en transport Matteo Salvini. In de regio Emilia-Romagna zijn door overstromingen al minstens vijf doden gevallen en duizenden andere mensen worden geëvacueerd uit hun huizen, soms per helikopter. De kustwacht springt bij in het binnenland met vijf boten, 25 soldaten, twee helikopters en een ATR 42-vliegtuig, zo meldt de Gazetta dello Sport. In die omstandigheden had Salvini ervoor gepleit om de GP te annuleren. “We moeten alle inspanningen concentreren op de hulpverlenging”, verklaarde hij.

Op een meeting met de organisatoren, de F1, de FIA en de overheid is beslist om de GP niet te laten doorgaan. “Het is zo’n tragedie wat nu gebeurt in Imola en Emilia-Romagna, de stad en de regio waar ik opgegroeid ben”, zegt Domenicali, de CEO van de F1 en voormalig teambaas van Ferrari. “Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de slachtoffers van de overstromingen en hun families. Ik wil mijn dank en bewondering uitdrukken voor de hulpdiensten die onvermoeid werken om te helpen. Ze zijn helden en heel Italië is trots op hen. De genomen beslissing is de juiste voor iedereen. We mogen geen extra last leggen op de overheden terwijl zij deze situatie bekampen.”

Imola ligt in Emilia-Romagna, niet zo ver van Bologna. Die regio kreeg de afgelopen tijd bijzonder veel water te verwerken. Voor Imola gaat het om 1m20 in 36 uur, in de nabijgelegen bergen zelfs over 2 meter. Vanochtend heeft het geregend tot ongeveer 9 uur en in de namiddag zijn nieuwe buien mogelijk. Donderdag zou het volgens de laatste voorspellingen droog blijven, maar de rest van het weekend hangt er opnieuw regen in de lucht. De A14, de snelweg van Bologna naar het zuiden, waarlangs Imola ligt, is op meerdere plaatsen afgesloten.

Snelweg afgesloten

De piste van de Autodromo Enzo e Dino Ferrari en zijn gebouwen staan niet onder water, maar langs de pitlane en de Variante Tamburello, de bocht waar Ayrton Senna om het leven kwam, is het riviertje de Santerno buiten zijn oevers getreden. Het water is sinds zaterdag onrustwekkend gestegen en dat doet vrezen voor modderstromen. Bovendien staan de terreinen waar de F2 en de F3 zijn ondergebracht wel onder water. Ook de omliggende weilanden, die dienst doen als parking en toeschouwerszones, zijn ondergelopen. Ook vorig jaar, toen de wateroverlast in Imola veel minder erg was dan nu, moesten vele auto’s daar al met tractoren bevrijd worden. Doordat verder stroomafwaarts dijken zijn gebroken, is de druk op het circuit wel iets verlicht.

Dinsdag werd de opbouw van de GP verstoord toen iedereen verzocht werd het circuit te verlaten. Hoewel het waterpeil in de loop van de nacht niet meer gestegen is, mochten de teams woensdagmorgen niet binnen. Toekomend personeel en media werd verzocht om voorlopig weg te blijven en hun pasjes nog niet af te halen in het accreditatiecentrum, dat zich enkele kilometers buiten het circuit bevindt. Op een vergadering op woensdagmiddag werd de knoop doorgehakt: het hele weekend gaat niet door. Het is niet duidelijk of de race later wordt ingehaald, maar de drukke kalender maakt dat heel moeilijk.

AlphaTauri heeft inmiddels een hulpactie opgezet. Het team heeft zijn hoofdkwartier in het nabijgelegen Faenza. Ook Ferrari en de FIA hebben hun medeleven met de slachtoffers betuigd. (mc)

