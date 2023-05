Hasselt

Op woensdag 10 mei ging Samana Kuringen-Centrum op uitstap naar Dilsen-Stokkem. “Na een heerlijk middagmaal in restaurant Elysée in Genk bezochten we De Wissen in Stokkem, het veerpont in Meeswijk en tenslotte De Spanjaerd in Ophoven”, vertellen de leden. “Het was een zeer geslaagde uitstap en de weergoden stonden aan onze kant.”