Patrick Lefevere likt zijn wonden na nieuwe coronabom bij Soudal-Quick-Step: “Wie weet wint Pieter Serry de Giro wel”

Ploegdokter Toon Cruyt liet dinsdagmiddag in Modena al PCR-testen afnemen bij alle renners van Soudal Quick-Step. “De resultaten daarvan kregen we gisteren zo’n 10 minuten voor de aankomst binnen”, legt hij uit. “Bij de antigentesten die we eerder deden, waren zij nog negatief, maar de PCR-testen brachten toch vier nieuwe besmettingen aan het licht. We zagen al veranderingen, onder meer in de hartslagvariabiliteit en drie van de vier hadden symptomen. Vandaar die PCR-testen om echt zeker te zijn. Die ene renner zonder symptomen, had misschien nog kunnen herstellen in het peloton, maar dan neem je ook het risico dat de drie overblijvers morgen ook positief zijn natuurlijk. Ik ben blij dat Patrick (Lefevere red.) me de gelegenheid geeft om medisch te doen wat ik wil en me niet verplicht om renners in koers te houden.”

Ook Lefevere zelf was uiteraard niet opgetogen met het nieuws. Hij keek er ook raar vanop dat er alleen maar renners besmet raken binnen de ploeg. “Het is vreemd”, zegt Lefevere. “Vorig jaar testten er in de Tour nog 18 mensen positief van de staf, tot de buschauffeur toe, maar geen enkele renner. Nu zijn we vier renners kwijt en is er van het personeel niemand besmet. Gaan zoeken hoe het de ploeg is binnen gekomen, heeft geen zin meer. Remco is altijd later in het hotel aangekomen, sliep alleen… Het is zoeken naar een speld in een hooiberg.”

Vrije rol voor drie overblijvers

Hoe moet het nu dan verder met de overblijvers? Wat kunnen Ballerini, Serry en Van Wilder nog van deze Giro maken nu de ploeg van Soudal Quick-Step haar vijf andere renners kwijt is. “Er zijn geen verplichtingen meer”, klinkt het bij Lefevere. “Ze mogen losgelaten worden en elk op hun beurt kunnen ze doen wat ze willen. Ballerini, Van Wilder, maar ook Serry. Pieter is een taaie. Hij kreeg kort voor de Giro nog covid, dus hij zal het wellicht niet meer krijgen, misschien wint hij daardoor wel de Giro. (grijnst)”

Ploegdokter Toon Cruyt vreest dat het peloton nog meer getroffen zal worden: “De combinatie met het slechte weer verhoogt de kans op virale infecties alleen maar.” — © BELGA

Diezelfde Serry raapte op dat moment alle moed bij mekaar om aan een lange en waarschijnlijk weer regenachtige rit te beginnen. “De sfeer zakte vanmorgen onder het vriespunt”, zegt Serry. “We zaten maar met drie meer aan tafel. Dat is echt jammer en zonde van al die maanden voorbereiding. Het weer wakkert de motivatie ook niet echt aan en dan is het vandaag nog een lange rit: 218 km en nog eens 10 km neutraal. We gaan er het beste van maken en wie weet zit er toch nog iets moois in deze Giro voor ons. Meegaan in ontsnappingen en erin geloven. Onze roze droom ligt aan diggelen nu we Remco kwijt zijn en dat er dan nog eens vier moeten vertrekken, dat is een hard verdict. Maar kijk, ik heb mijn roze bril aangedaan en probeer er daardoor toch nog een beetje positief naar te kijken. (grijnst)”

© Getty Images

Ploegarts Toon Cruyt vreest op zijn beurt dat de extra covid-gevallen die alweer deze Giro moeten verlaten, niet de laatste zullen zijn. “In combinatie met het slechte weer, dat de kans op virale infecties alleen maar verhoogt, is de kans groot dat er nog heel veel zullen uitvallen.”

Remco Evenepoel kon dan weer best lachen met de drie overgebleven renners bij The Wolfpack. “Jammer genoeg zit er in deze Giro geen ploegentijdrit meer”, grapte hij op Instagram.