Volledige 3D-scan moet nieuwe inzichten geven in oorzaak van ramp met Titanic

De Titanic werd uitgebreid onderzocht sinds de ontdekking van het wrak in 1985. Maar het schip is zo groot dat camera’s in de duisternis van de diepzee alleen deelopnames konden laten zien, nooit het geheel. De nieuwe scan legt het wrak nu wel in zijn geheel vast, en geeft een compleet beeld van de Titanic. Het ligt in twee delen, met de boeg en de achtersteven gescheiden door ongeveer 800 meter. Een enorm puinveld omringt het gebroken schip.

700.000 beelden

De 3D-scan werd gemaakt met nieuwe technologie, en biedt een zicht op het wrak alsof het water errond is weggezogen. De scan werd in de zomer van 2022 gemaakt door Magellan Ltd, een bedrijf dat diepzeekaarten maakt, en Atlantic Productions, dat een documentaire over het project maakt. De hoop is dat dit nieuw licht zal werpen op wat er precies is gebeurd met het schip, dat in 1912 zonk.

Onderzeeërs, op afstand bestuurd door een team aan boord van een gespecialiseerd schip, hebben meer dan 200 uur besteed aan het in kaart brengen van de lengte en breedte van het wrak. Ze namen meer dan 700.000 beelden vanuit elke hoek en maakten zo een exacte 3D-reconstructie. “De diepte, bijna 4.000 meter, vormt een uitdaging, en er zijn ook stromingen ter plaatse, én we mogen niets aanraken om het wrak niet te beschadigen,” legt expeditieleider Gerhard Seiffert uit.

De scan toont zowel de schaal van het schip als enkele minieme details, zoals het serienummer op een van de propellers. De boeg, nu bedekt met stalactieten van roest, is nog steeds meteen herkenbaar. Op het dek is een gapend gat te zien waar ooit de grote trap stond. De achtersteven is dan weer een chaotische puinhoop van metaal. Dit deel van het schip stortte in toen het in een spiraalvorm naar de zeebodem tuimelde.

In het omringende puinveld liggen voorwerpen verspreid, waaronder sierlijk metaalwerk van het schip, beelden, en ongeopende champagneflessen. Er zijn ook persoonlijke bezittingen, waaronder tientallen schoenen die op het sediment rusten.

Oorzaak schipbreuk

Volgens Parks Stephenson, die de Titanic al vele jaren bestudeert, kan de scan nieuw inzicht bieden in wat er met de Titanic is gebeurd in die noodlottige nacht van 1912. “We begrijpen echt niet hoe de botsing met de ijsberg gebeurd is. We weten zelfs niet of de Titanic hem stuurboord heeft geraakt, zoals in alle films te zien is”, legt hij uit. Het bestuderen van de achtersteven zou kunnen onthullen hoe het schip de zeebodem heeft geraakt.

De zee eist inmiddels wel zijn tol op het wrak; microben vreten het aan, en onderdelen vallen uit elkaar. De tijd dringt dus als experts de scheepsramp waarbij meer dan 1.500 mensen om het leven kwamen volledig willen begrijpen. De hoop is dat de Titanic haar geheimen alsnog prijsgeeft, en daar kan deze 3D-scan mee helpen.