Ongeduldige bestuurder wil te snel inhalen met alle gevolgen van dien

Haast en spoed is zelden goed, en al zeker niet op de openbare weg. Dat heeft een bestuurder uit Abu Dhabi vrijdag zelf mogen ontdekken. Toen de automobilist een grijze wagen inhaalde nadat hij al een hele tijd aan het bumperkleven was, ging het mis. De twee raakten elkaar waardoor de grijze wagen in de vangrails vloog. De politie gaf de wegpiraat een boete van zo’n 1.300 euro voor het bumperkleven en het veroorzaken van een ongeluk.