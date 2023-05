Christophe Laporte blijft tot eind 2026 bij Jumbo-Visma: “Er was veel concurrentie van andere ploegen die hem wilden”

Laporte (30) won dit voorjaar Gent-Wevelgem, een zege die hij cadeau kreeg van kopman Wout van Aert met wie hij samen over de streep reed. Aansluitend was hij ook de beste in Dwars door Vlaanderen. In 2022 schreef Laporte onder meer een rit in Parijs-Nice en een rit in de Ronde van Frankrijk op zijn naam en werd hij vicewereldkampioen op de weg. Hij sprintte naar zilver in het Australische Wollongong, op ruime afstand van winnaar Remco Evenepoel.

“Ik voel me hier heel goed”, zegt Laporte, die eind 2021 Cofidis ruilde voor Jumbo-Visma. “Deze ploeg werkt enorm professioneel, maar voelt tegelijkertijd heel familiair. Vanaf de eerste dag dat ik hier kwam, was er een enorm vertrouwen vanuit de ploeg. Daar wil ik iedereen, zowel staf als renners, enorm voor bedanken. Iedere dag leer ik nog bij en samen met de ploeg wil ik nog verder groeien. Ik weet dat ik door hier te blijven mijn potentieel maximaal kan benutten.”

De sportief directeur van Jumbo-Visma, Merijn Zeeman, is tevreden met de contractverlenging. “Vorig jaar is Christophe bij de ploeg gekomen als versterking voor de kern in de klassiekers. Zijn komst is een schot in de roos gebleken en hij is in anderhalf jaar echt doorgegroeid naar de status van kopman”, zegt hij. “Daarnaast heeft hij een hele belangrijke ondersteunende rol voor Wout van Aert in de klassiekers en voor de klassementsrenners in de grote rondes. We zijn er bovendien van overtuigd dat hij nog groeimarge heeft. Er was veel concurrentie van andere ploegen die hem wilden binnenhalen. Maar Christophe heeft heel bewust gekozen langer te blijven om wie wij zijn en hoe wij werken. Dat zie ik als een heel mooi compliment.”